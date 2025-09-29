Lo sfogo del parroco di Sferracavallo: «Hanno rovinato la festa, ne risponderanno a Dio» VIDEO

«Mi prendo la responsabilità di quello che dico: in una festa in cui c’è così tanta gente dobbiamo essere più tutelati. Ringrazio le forze dell’ordine presenti e speriamo il prossimo anno di essere più tutelati». È lo sfogo di don Francesco Di Pasquale, parroco della chiesa parrocchiale di San Cosma e Damiano di Sferracavallo, borgata marinara a pochi chilometri da Palermo.

Le parole del parroco arrivano dopo le scene di panico vissute intorno all’una di stanotte, quando dopo una rissa le migliaia di persone presenti ai festeggiamenti dei «santuzzi» sono scappate come formiche impazzite per dei presunti spari avvertiti da alcuni presenti.

Quando in strada è tornata la calma grazie all’arrivo delle volanti della polizia, la vara è entrata in chiesa concludendo il percorso iniziato la mattina. Prima, però, don Di Pasquale ha voluto prendere la parola, come si vede nel video pubblicato sulla pagina Instagram Sferracavallo sunset, e si è scagliato contro gli autori della violenza, «che hanno rovinato la festa più attesa, per la quale si fanno tantissimi sacrifici. Loro dovranno rispondere al padre eterno per ciò che hanno fatto».