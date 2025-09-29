Le tangenti all'Asp di Palermo, Cerrito confessa di aver ricevuto denaro

Ha ammesso di aver ricevuto mazzette Francesco Cerrito, direttore del dipartimento integrazione socio-sanitario dell’Asp di Palermo, arrestato per corruzione, venerdì (26 settembre 2025), dalla polizia mentre intascava 2.000 euro nascosti in una bomboniera dal presidente della Samot Mario Lupo, anche lui finito in cella.

Interrogato dal gip che deve convalidare il provvedimento e decidere sull’eventuale applicazione della misura cautelare, Cerrito ha confessato di aver ricevuto il denaro. In cambio avrebbe dato a Lupo informazioni sui controlli che la Samot, onlus, che si occupa delle cure per i malati terminali, avrebbe dovuto subire dall’Asp e avrebbe velocizzato alcune pratiche di rimborso.

Le rivelazioni dell’indagato hanno completato un quadro investigativo già in parte ricostruito anche grazie alla confessione di Lupo che aveva ammesso di aver pagato la tangente che aveva fatto scattare gli arresti. Ma l’accordo corruttivo, ne sono convinti i pm Gianluca De Leo e Giacomo Brandini, sarebbe molto più pervasivo degli episodi scoperti dalla polizia. Il gip si è riservato la decisione sulla convalida e sulla misura cautelare da applicare ai due indagati.