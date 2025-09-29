La rissa a Sferracavallo per un conto non pagato al bar, le indagini

Tutto sarebbe nato in un piccolo bar vicino alla chiesa di Sferracavallo per un conto che un gruppetto seduto ai tavoli non avrebbe voluto pagare. La violenza dunque ancora una volta sarebbe esplosa per futili motivi. A raccontare è un testimone oculare della notte tra il 28 e il 29 settembre quando la festa patronale per San Cosma e Damiano stava per finire in tragedia.

«Eravamo seduti nel tavolino accanto a questo gruppetto - racconta un ragazzo che preferisce rimanere anonimo - il barista si è avvicinato a questi ragazzi e gli ha presentato il conto. Che però loro non volevano pagare».

È in quel momento che gli animi si sarebbero scaldati fino a quando i giovani non si sono alzati e hanno rovesciato il tavolo addosso all’uomo. A quel punto è scoppiato il caos: «Hanno iniziato a tirare tavolini e sedie - prosegue il ragazzo - noi ci siamo allontanati e abbiamo cercato di afferrare più bottiglie di vetro possibili per evitare che usassero anche queste come armi».