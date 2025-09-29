Gli spari a Sferracavallo e il secondo round alla Marinella, la notte di follia a Palermo VIDEO

Una donna incinta ferita, diverse persone contuse travolte dalla folla impazzita e il secondo round alla Marinella. L’attesissima festa di san Cosma e Damiano a Sferracavallo, borgata marinara a pochi chilometri da Palermo, rischia di finire in tragedia. La dinamica riporta alla mente la strage di Morreale. È circa l’una di notte e la vara dei «santuzzi» è quasi arrivata in chiesa quando nella vicina piazza sarebbero stati esplosi dei colpi di arma da fuoco che avrebbero ferito anche una donna incinta. Le testimonianze del momento sono confuse e non tutte concordano sul fatto che a ferire la donna in gravidanza sia stato un proiettile vagante. A scontrarsi sarebbero due gruppi: uno dello Zen e l'altro della Marinella.

E mentre a Sferracavallo veniva riportata la calma, si sarebbe consumata la vendetta alla Marinella dove sono stati esplosi dei colpi contro la saracinesca di una macelleria.