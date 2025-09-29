Gli spari a Sferracavallo e alla Marinella, dimessa la giovane incinta

È stata dimessa questa mattina dall’ospedale Cervello la giovane di 21 anni incinta ferita la scorsa notte da un colpo di arma da fuoco che l’ha presa di striscio provocando una leggera escoriazione. La donna, al quinto mese di gravidanza, è stata tenuta in osservazione.

La ragazza si è presentata in ospedale alle 3 e mezza di notte circa dicendo di essere stata ferita in via Caduti sul lavoro, nel quartiere Marinella, dove sarebbero stati esplosi altri colpi di pistola contro la saracinesca di una macelleria dopo quelli sparati durante la processione in via Torretta a Sferracavallo.

Durante la festa per i santi Cosma e Damiano si sarebbero affrontati due gruppi di giovanissimi, uno dello Zen l’altro proprio della Marinella. Proprio come avvenuto a Monreale ad aprile durante la festa del Santissimo Crocifisso. Gli spari alla Marinella potrebbero essere la risposta a ciò che era avvenuto poco prima a Sferracavallo.