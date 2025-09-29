Frane, consegnati i lavori sulla Sp 37 che collega Palermo a Belmonte Mezzagno

Sono stati consegnati oggi pomeriggio i lavori di consolidamento del costone che sovrasta la Strada provinciale 37, che collega Palermo al Comune di Belmonte Mezzagno.

«Può essere avviato adesso l’intervento di messa in sicurezza della parete rocciosa, per un recupero funzionale dell’area. Abbiamo mantenuto l’impegno preso con il comprensorio e risolveremo in modo definitivo un problema che ha creato molti disagi all’utenza. Ora occorrerà rispettare i tempi per la riapertura di un asse viario strategico e noi vigileremo affinché sia così», commenta il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, alla guida della Struttura per il contrasto del dissesto idrogeologico che ha finanziato l’intervento.

La consegna dei lavori è avvenuta a Palazzo Jung, a Palermo, alla presenza del sindaco metropolitano Roberto Lagalla, dell’assessore regionale alle Infrastrutture Alessandro Aricò, del direttore della Struttura commissariale Sergio Tumminello e dei sindaci di Belmonte Mezzagno e Misilmeri, Maurizio Milone e Rosario Rizzolo.