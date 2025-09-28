Palermo, messa in sicurezza la tubazione del metano in via Bronte: edificio ancora senza gas

È stata messa in sicurezza la tubazione del metano danneggiata in via Bronte 54, dove un intero edificio era rimasto privo di gas a causa di un guasto che ha richiesto l’intervento urgente degli operatori di Amg Energia. Le attività, avviate nella giornata di sabato 27 settembre e concluse oggi, sono state portate avanti con la collaborazione di Amap.

Dopo i primi saggi, i tecnici di Amg Energia hanno rilevato nel sito la presenza di una perdita d’acqua che avrebbe determinato la corrosione della conduttura e la sua ostruzione, con infiltrazioni all’interno della rete del metano. Per ridurre i rischi e garantire la sicurezza, Amg ha chiesto ad Amap di sospendere l’erogazione idrica nel distretto Borgo Nuovo.

Individuato il problema, nella mattinata di oggi il personale del pronto intervento gas, con il supporto delle imprese convenzionate, ha proceduto a sezionare un tratto terminale di circa 30 metri di tubazione, consentendo così ad Amap di ripristinare l’erogazione idrica nella zona.