Palermo, Lupo ammette i pagamenti a Cerrito: «Gli ho dato soldi cinque o sei volte»

Foto, intercettazioni e telecamere hanno documentato per mesi gli incontri tra Mario Lupo e Francesco Cerrito. Nei video, i due si vedono in bar, per strada e nel parcheggio dell’Asp di via Pindemonte, fino al blitz di venerdì con la consegna della «bomboniera» piena di banconote.

Davanti ai pm Lupo ha ammesso i pagamenti: «Cinque-sei volte gli ho dato soldi, non per corromperlo ma per ringraziarlo: mi liquidava nei tempi previsti e potevo pagare i collaboratori». Cerrito ha fatto parziali ammissioni, negando però di aver favorito l’imprenditore.

Gli inquirenti sospettano un sistema corruttivo legato alle convenzioni milionarie per l’assistenza domiciliare. Lupo, presidente di Samot e Adi Scarl, e Cerrito, direttore del Dipartimento socio-sanitario dell’Asp, sono stati arrestati in flagranza. Domani (28 settembre) compariranno davanti al Gip Giuseppina Zampino, che dovrà decidere se confermare il carcere, disporre i domiciliari o eventualmente revocare le misure cautelari.