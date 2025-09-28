Palermo, l'autobus striscia un’auto: l'autista viene aggredito e finisce in ospedale

Nuovo episodio di violenza ai danni di un autista dell’Amat, la società che gestisce il trasporto pubblico a Palermo. È accaduto oggi pomeriggio in via Carlo Pisacane, nella zona Oreto-Stazione, dove un autobus della linea 243 ha urtato leggermente un’auto in sosta.
Il proprietario della vettura è sceso e, in preda all’ira, ha sferrato un pugno contro il finestrino anteriore del mezzo. L’impatto, forse aggravato dall’uso di un tirapugni, ha mandato in frantumi il vetro: le schegge hanno colpito l’autista, un giovane interinale, costringendo i sanitari del 118 a trasportarlo d’urgenza all’ospedale Civico.
L’aggressore si è poi dileguato, facendo perdere le proprie tracce. I carabinieri, intervenuti sul posto, stanno passando al setaccio le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona per provare a rintracciarlo.
Il presidente dell’Amat, Giuseppe Mistretta, sottolinea che dal prossimo anno scatterà l’obbligo delle cabine di protezione e dei pulsanti di emergenza, ma evidenzia come misure di questo tipo possano rivelarsi insufficienti se gli attacchi arrivano dall’esterno, come in questo caso.
Non si tratta di un episodio isolato. Negli ultimi mesi si sono moltiplicate le aggressioni contro conducenti e controllori dell’Amat, spesso nati da banali discussioni per un biglietto o da piccoli incidenti stradali. Un fenomeno che l’azienda definisce allarmante e che, oltre a mettere a rischio la sicurezza del personale, incide pesantemente anche sulla regolarità del servizio.
