Palermo, l'autobus striscia un’auto: l'autista viene aggredito e finisce in ospedale

Nuovo episodio di violenza ai danni di un autista dell’Amat, la società che gestisce il trasporto pubblico a Palermo. È accaduto oggi pomeriggio in via Carlo Pisacane, nella zona Oreto-Stazione, dove un autobus della linea 243 ha urtato leggermente un’auto in sosta.

Il proprietario della vettura è sceso e, in preda all’ira, ha sferrato un pugno contro il finestrino anteriore del mezzo. L’impatto, forse aggravato dall’uso di un tirapugni, ha mandato in frantumi il vetro: le schegge hanno colpito l’autista, un giovane interinale, costringendo i sanitari del 118 a trasportarlo d’urgenza all’ospedale Civico.

L’aggressore si è poi dileguato, facendo perdere le proprie tracce. I carabinieri, intervenuti sul posto, stanno passando al setaccio le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona per provare a rintracciarlo.

Il presidente dell’Amat, Giuseppe Mistretta, sottolinea che dal prossimo anno scatterà l’obbligo delle cabine di protezione e dei pulsanti di emergenza, ma evidenzia come misure di questo tipo possano rivelarsi insufficienti se gli attacchi arrivano dall’esterno, come in questo caso.