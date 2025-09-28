Notte di incidenti a Palermo, in gravi condizioni una dodicenne

Notte drammatica sulle strade di Palermo. Due gli incidenti che hanno provocato tre feriti. Il primo scontro è avvenuto in via Leonardo da Vinci. Una bici elettrica con a bordo due dodicenni si è schiantata contro una moto Suzuki con due diciannovenni. Le minori sono state trasportate in codice rosso in ospedale: una è ricoverata in terapia intensiva. Trasportati in ospedale anche i due ragazzi in moto.

Altro incidente in viale Michelangelo. Una moto guidata da un 27enne si è scontrata con un’auto condotta da un uomo di 64 anni. Il giovane, sbalzato dalla sella, avrebbe riportato traumi multipli. Illeso l’automobilista.