«Alto Impatto» tra Palermo e Cefalù, 218 persone identificate e oltre 70 veicoli controllati nel weekend

Proseguono i servizi straordinari di controllo del territorio disposti dalla Questura di Palermo, nell’ambito dei protocolli di sicurezza “Alto Impatto” e “Controllo integrato del territorio”. Anche nel corso del weekend appena trascorso, le forze dell’ordine hanno presidiato le aree più sensibili del capoluogo e della provincia, con l’obiettivo di garantire una presenza visibile e prevenire fenomeni di illegalità diffusa.

I numeri a Palermo

Nel centro storico cittadino è stato organizzato un servizio interforze che ha coinvolto Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Municipale. Le pattuglie hanno presidiato le principali aree della movida, con particolare attenzione alle zone della Vucciria, corso Vittorio Emanuele, via Roma, piazza San Domenico, via Argenteria, via Paterna, piazza Caracciolo e gli assi viari limitrofi. L’attività ha consentito di identificare 101 persone, di cui 25 con precedenti di polizia, e di controllare 18 veicoli. Contestualmente, sono proseguiti i servizi presidiari in via Maqueda e corso Vittorio Emanuele, tra piazza Bellini e via Torino e da piazza Bologni a via Roma.