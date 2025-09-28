Altavilla Milicia piange Vincenzo La Barbera: morto in un incidente sulla Palermo-Agrigento

Lo conoscevano come Vincenzo, ad Altavilla Milicia in tanti lo stimavano per il suo carattere generoso e la passione per i motori. Salvatore La Barbera, 51 anni, ha perso la vita in un incidente sulla Palermo-Agrigento, nel tratto tra Villabate e Misilmeri. La sua moto Honda si è scontrata con un’auto: l’impatto è stato violentissimo e i sanitari del 118 non hanno potuto far nulla per salvarlo.

La notizia si è diffusa in poche ore gettando nello sconforto amici e conoscenti. Vincenzo era molto legato al suo paese: amava le auto e le moto, e lo si vedeva spesso impegnato a parlare di cilindrate e motori con gli amici di sempre. L’amministrazione comunale ha affidato ai social un messaggio di vicinanza alla famiglia: «Un drammatico incidente ha strappato alla vita un nostro giovane concittadino. Vincenzo era un ragazzo perbene, disponibile, simpatico a tutti. Appassionato di motori e innamorato della vita. Ancora increduli, ci stringiamo attorno ai familiari in questo terribile momento di dolore», ha detto il sindaco Pino Virga.