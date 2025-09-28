Altavilla Milicia piange Vincenzo La Barbera: morto in un incidente sulla Palermo-Agrigento

Lo conoscevano come Vincenzo, ad Altavilla Milicia in tanti lo stimavano per il suo carattere generoso e la passione per i motori. Salvatore La Barbera, 51 anni, ha perso la vita in un incidente sulla Palermo-Agrigento, nel tratto tra Villabate e Misilmeri. La sua moto Honda si è scontrata con un’auto: l’impatto è stato violentissimo e i sanitari del 118 non hanno potuto far nulla per salvarlo.
La notizia si è diffusa in poche ore gettando nello sconforto amici e conoscenti. Vincenzo era molto legato al suo paese: amava le auto e le moto, e lo si vedeva spesso impegnato a parlare di cilindrate e motori con gli amici di sempre. L’amministrazione comunale ha affidato ai social un messaggio di vicinanza alla famiglia: «Un drammatico incidente ha strappato alla vita un nostro giovane concittadino. Vincenzo era un ragazzo perbene, disponibile, simpatico a tutti. Appassionato di motori e innamorato della vita. Ancora increduli, ci stringiamo attorno ai familiari in questo terribile momento di dolore», ha detto il sindaco Pino Virga.
Tantissimi i messaggi di cordoglio che hanno invaso le bacheche di Facebook e Instagram: foto, ricordi, parole di affetto da parte di chi lo aveva conosciuto e ne aveva apprezzato la compagnia e la bontà d’animo. Vincenzo viveva con l’anziana madre e con il fratello, dopo che la famiglia era già stata segnata da un’altra tragedia. Anche il padre, infatti, aveva perso la vita anni fa in un incidente avvenuto in campagna, investito dalla sua stessa macchina.
