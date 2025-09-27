Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home Cronaca Tangente all'Asp di Palermo, la mazzetta di duemila euro trovata in una bomboniera

Tangente all'Asp di Palermo, la mazzetta di duemila euro trovata in una bomboniera

Il denaro sarebbe stato un «ringraziamento» al dirigente dell'azienda sanitaria, da parte del presidente dei cda di due associazioni di volontariato. Colti in fragranza, entrambi sono in stato di fermo

di

La tangente che il ragioniere commercialista Mario Lupo avrebbe consegnato al dirigente dell’Asp 6 di Palermo, Franco Cerrito, era contenuta in una bomboniera, un contenitore di confetti in cui i poliziotti della Squadra mobile di Palermo hanno trovato duemila euro in contanti, 40 banconote da 50 euro.

Il denaro, subito sequestrato, secondo l’accusa, sarebbe stato un «ringraziamento» per Cerrito da parte del presidente dei consigli di amministrazione di due associazioni di volontariato, finanziate con i soldi della Regione siciliana: la Samot e la Adi scarl, entrambe impegnate nell’assistenza ai pazienti terminali e nelle cure palliative.

Cerrito era colui che materialmente erogava i mandati di pagamento ma i poliziotti avevano nel mirino sia lui sia Lupo, sorpresi a colpo sicuro dopo intercettazioni e pedinamenti. I due indagati sono in carcere a Pagliarelli: assistiti rispettivamente dagli avvocati Salvatore Gugino e Fabrizio Biondo, lunedì il commercialista e il pubblico dipendente compariranno davanti al Gip per l’udienza di convalida. Nei loro confronti la Procura procede per corruzione aggravata.

Caricamento commenti

Commenta la notizia

Ultime dalle province