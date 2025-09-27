Palermo, sequestrate 30 dosi di cocaina allo Zen2

I militari della Stazione di San Filippo Neri hanno trovato e sequestrato 30 dosi di cocaina per un peso complessivo di 13,8 grammi. La droga era stata accuratamente nascosta in un foro praticato su una parete di un sottoscala di un padiglione in via Rocky Marcianò.

La sostanza stupefacente è stata sottoposta a sequestro e inviata al Laboratorio analisi sostanze stupefacenti del Comando provinciale di Palermo per gli accertamenti qualitativi e quantitativi.