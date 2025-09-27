Mazzetta negli uffici Asp, intercettazioni e pedinamenti: così scattano i due arresti in flagranza

Una mazzetta da duemila euro consegnata nell’ufficio di un dirigente dell’Asp 6 e i poliziotti che intervengono per bloccare tutto. A finire in manette sono stati Francesco Cerrito, direttore del Dipartimento Integrazione Socio-Sanitaria, e il commercialista Mario Lupo, presidente del consiglio di amministrazione della Samot, l’onlus che gestisce l’assistenza domiciliare per i malati oncologici in fase terminale, e della Adi Palermitana 24 scarl, che si occupa più o meno delle stesse cose. I due sono stati arrestati in flagranza di reato con l’accusa di corruzione e condotti al carcere Pagliarelli.

Il blitz è scattato ieri pomeriggio negli uffici dell’azienda sanitaria provinciale di via Pindemonte. Gli agenti, coordinati dal capo della Squadra mobile Nino Sfameni, li seguivano da tempo. Probabile che fossero già sotto controllo i telefoni e che nell’ufficio del dirigente fossero state piazzate telecamere e microspie. Quando è comparsa una busta, i poliziotti sono entrati nella stanza e li hanno colti sul fatto.