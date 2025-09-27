Isola delle Femmine, rimossi i detriti in strada: riaperta la statale 113 in entrambe le direzioni

La forte ondata di maltempo che nelle ultime ore ha colpito la provincia di Palermo, dove è in vigore l’allerta gialla diramata dalla Protezione civile, sta provocando disagi alla circolazione stradale.

A Isola delle Femmine, la presenza di detriti sul piano viabile ha reso necessaria la chiusura temporanea della statale 113 “Settentrionale Sicula” in entrambe le direzioni, nel tratto compreso tra il km 275,500 e il km 275,900. Il traffico è stato deviato sulla viabilità comunale, con rallentamenti e disagi per automobilisti e residenti. In tarda mattinata è stata ripristinata la viabilità.

A causa del piano viabile allagato, in mattinata era rimasta chiusa in entrambe le direzioni, la strada statale 188 “Centro Occidentale Sicula”, nel tratto tra il km 10,800 e il km 11,200, all’altezza di Marsala.