Isola delle Femmine, 19enne denunciato per spaccio di cocaina

I Carabinieri della Stazione di Isola delle Femmine, durante un servizio di controllo del territorio mirato al contrasto del traffico di droga, hanno denunciato un 19enne, già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il giovane sarebbe stato sorpreso dai militari in strada mentre cedeva una dose di cocaina a un altro ragazzo. Bloccato e perquisito, è stato trovato in possesso di 290 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio. Per lui è scattata la denuncia, mentre l’acquirente è stato segnalato alla Prefettura di Palermo per uso personale di sostanze stupefacenti.