Incidente mortale sulla Statale 121 all'altezza di Misilmeri: una vittima nello scontro fra auto e moto

Una persona è morta in un incidente stradale lungo la Statale 121 «Catanese», all’altezza di Misilmeri (Palermo). Coinvolte una moto e un’'utovettura. Il traffico è stato deviato su strade comunali. Presenti le squadre Anas e le forze dell’ordine.

La vittima è Salvatore La Barbera, palermitano di 51 anni. Viaggiava in sella ad una moto Honda sulla Palermo-Agrigento, quando all’altezza di Misilmeri si è scontrata con un’auto per cause in corso di accertamento.