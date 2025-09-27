Lercara Friddi, due giovani arrestati con hashish e cocaina nell’auto

I militari del Nucleo Radiomobile e della Stazione locale, durante un servizio di controllo del territorio, hanno fermato un’auto con a bordo due ragazzi che avevano destato sospetti per il loro atteggiamento. A seguito di una perquisizione, sotto il sedile lato passeggero sono stati rinvenuti un panetto cilindrico di hashish del peso di 103 grammi e due bustine contenenti cocaina per un totale di 1,2 grammi.

I due giovani sono stati arrestati e, dopo la convalida da parte del Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Palermo, sono ora a disposizione dell’autorità giudiziaria.