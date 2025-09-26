Tagliati gli alberi di ulivo a un giornalista in provincia di Palermo, solidarietà dal sindaco

Sono stati tagliati una decina di alberi di ulivo nel terreno tra Partinico e Trappeto di Gianluca Perlongo, responsabile della testata locale «il Tarlo». Domani sarà formalizzata la denuncia anche se i carabinieri sono stati già avvertiti.

«In questi mesi abbiamo puntato il dito su diversi aspetti nella zona soprattutto la questione legata agli incendi e ai mancati interventi di pulizia nei terreni di diversi proprietari - dice Perlongo -. Evidentemente le nostre denunce hanno dato fastidio a qualcuno». Solidarietà a Perlongo arriva dal sindaco di Trappeto Santo Cosentino.