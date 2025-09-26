Palermo, un infermiere di Villa Sofia è accusato di favoreggiamento di immigrazione clandestina

Un infermiere in servizio all’ospedale Villa Sofia è stato arrestato dai carabinieri della stazione San Filippo Neri per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Secondo le indagini avrebbe aiutato tre cittadini turchi a entrare illegalmente in territorio sloveno.

Sull'uomo di 34 anni di origini ucraine che lavorava a Villa Sofia da febbraio del 2022 pendeva un mandato di arresto europeo. I militari si sono presentati in ospedale durante il turno di lavoro e hanno fermato e hanno perquisito il suo armadietto. Il trentaquattrenne è stato trasportato al Pagliarelli e poi rilasciato in attesa dei provvedimenti dell’autorità slovena.