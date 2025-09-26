Infermiere di Palermo arrestato, l'accusa: aiutò 3 turchi ad entrare illegalmente in Slovenia

Avrebbe aiutato tre cittadini turchi a entrare illegalmente in territorio sloveno. Questa l’accusa che ha portato all’arresto di un infermiere di Villa Sofia, R. M. Le sue iniziali, di 34 anni, su cui pendeva un mandato di arresto europeo.

La scorsa settimana quattro gazzelle dei carabinieri della stazione di San Filippo Neri sono piombate in ospedale durante il suo turno di lavoro: i militari lo hanno fermato e hanno perquisito il suo armadietto. Poi lo hanno portato via. L’indagato dovrà rispondere di immigrazione clandestina. Il trentaquattrenne è stato trasportato al Pagliarelli. Adesso è stato rilasciato in attesa che si muovano gli inquirenti sloveni. L’uomo, di origine ucraina, lavorava a villa Sofia dal febbraio del 2022 e in passato sarebbe stato coinvolto in un traffico illecito di auto a noleggio a Napoli.