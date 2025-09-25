Vetrine sfondate a Palermo, ladri in azione in via Trinacria e viale Strasburgo

Nuove spaccate nella notte a Palermo. I ladri hanno colpito prima in via Trinacria e poi in viale Strasburgo, portando via denaro e attrezzi da due attività commerciali. Nel primo caso è stato preso di mira il negozio «Zero glutine»: i malviventi hanno sfondato la vetrata d’ingresso e sono fuggiti con il registratore di cassa.

Poco dopo il secondo colpo in viale Strasburgo, negli uffici della ditta «Kone», specializzata nella manutenzione di ascensori. Qui i ladri hanno forzato la saracinesca, spaccato la porta e rubato attrezzature e materiali, il cui valore è ancora in corso di stima.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno effettuato i rilievi e avviato le indagini. In entrambi i casi il bottino non è stato ancora quantificato. Acquisite le immagini delle telecamere di videosorveglianza per risalire agli autori.