Palermo, scoperta una serra indoor in corso Tukory: sequestrati 20 chili di marijuana

I poliziotti, insospettiti dal forte odore proveniente da un’abitazione chiusa, hanno richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco per accedere all’interno. Una volta entrati, hanno rinvenuto una sofisticata coltivazione indoor di cannabis, con lampade alogene, sistemi di climatizzazione, tubi di aerazione, flaconi di nutrienti e tutto l’occorrente per la produzione.

Durante i controlli è emerso inoltre che l’abitazione era collegata abusivamente alla rete elettrica. Il personale Enel, intervenuto sul posto, ha confermato l’allaccio fraudolento, certificando un danno economico superiore ai 900mila euro. Le indagini proseguono per risalire ai responsabili della coltivazione e dell’allaccio illegale.