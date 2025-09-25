Palermo, scoperta una serra indoor in corso Tukory: sequestrati 20 chili di marijuana

Una serra indoor sofisticata per la coltivazione di marijuana all'interno di un appartamento di corso Tukory a Palermo. L’operazione è stata condotta dagli agenti della 6ª Sezione Investigativa “Contrasto al Crimine Diffuso” della Squadra Mobile.
L'intervento è avvenuto dopo un’attività investigativa mirata al contrasto dello spaccio al minuto di sostanze stupefacenti.
I poliziotti, insospettiti dal forte odore proveniente da un’abitazione chiusa, hanno richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco per accedere all’interno. Una volta entrati, hanno rinvenuto una sofisticata coltivazione indoor di cannabis, con lampade alogene, sistemi di climatizzazione, tubi di aerazione, flaconi di nutrienti e tutto l’occorrente per la produzione.
Il bilancio del sequestro è ingente:
- 77 arbusti di cannabis con infiorescenze, per un peso di 18 chili;
- un sacchetto con 200 grammi di marijuana essiccata;
- un sacchetto con 500 grammi di marijuana;
- un ulteriore sacchetto con 2,3 chili di marijuana già pronta;
- strumenti e materiali per la coltivazione e il confezionamento, tra cui bilance di precisione, sacchi di terra, lampade e buste per il sottovuoto.
Durante i controlli è emerso inoltre che l’abitazione era collegata abusivamente alla rete elettrica. Il personale Enel, intervenuto sul posto, ha confermato l’allaccio fraudolento, certificando un danno economico superiore ai 900mila euro. Le indagini proseguono per risalire ai responsabili della coltivazione e dell’allaccio illegale.
Caricamento commenti
Commenta la notizia