Palermo, perdita sulla condotta idrica: restano senz'acqua a Mondello, Partanna Mondello e Valdesi

Disagi oggi per i residenti di Mondello, Partanna Mondello e Valdesi a Palermo. A causa di una perdita lungo via Castelforte, l’Amap ha disposto la sospensione dell’erogazione idrica. I tecnici dell’azienda sono già al lavoro per eseguire la riparazione e riportare alla normalità il servizio.

Secondo quanto comunicato, l’approvvigionamento sarà ripristinato al termine dell’intervento, mentre l’erogazione dovrebbe tornare regolare, salvo imprevisti, nelle dodici ore successive. Non appena il circuito verrà riaperto, non si esclude la possibilità di fenomeni di torbidità nelle acque erogate. Si tratta, spiegano da Amap, di un evento fisiologico che accompagna questo tipo di operazioni e che rientrerà rapidamente nella norma.

L’azienda invita i cittadini a razionalizzare i consumi fino al completo ripristino del servizio e assicura aggiornamenti costanti sull’avanzamento dei lavori. Le informazioni possono essere consultate sul sito istituzionale www.amapspa.it, mentre chi avesse necessità di ulteriori chiarimenti può rivolgersi al risponditore automatico attivo al numero 091 279111 o contattare il numero verde 800 915 333, disponibile esclusivamente da telefono fisso.