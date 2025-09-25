Palermo, l'eterna corona d'alloro: «Deposta il 2 giugno, sopravvive all’estate e... guarda al 4 novembre»

Ci sono simboli a Palermo che durano nel tempo, che sono testimoni silenziosi di un passato glorioso. Poi ci sono le corone d’alloro. Sì, quelle utilizzate per le commemorazioni, le celebrazioni di anniversari. Sembra che qualcuno voglia sfidare le leggi della botanica mantenendole sul posto. È il caso della corona deposta il 2 giugno, in occasione della Festa della Repubblica. Da allora giace "indisturbata" sul retro del Monumento ai caduti di piazza Vittorio Veneto. Lontano, ma non troppo, da occhi indiscreti. È alle spalle di quello spazio che i palermitani chiamano familiarmente «la Statua».

La segnalazione arriva da un lettore del Giornale di Sicilia, Giovanni Gatto. «Giace dall’inizio di giugno la corona dall’alloro deposta il 2 giugno. Sperano che qualcuno dedito all’acqua ed alloro la spogli piano piano… oppure si aspetta il 4 novembre per spostarla di 180 gradi?», chiede Giovanni Gatto in modo sarcastico.