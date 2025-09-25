Maxi tamponamento sull’A19, quindici veicoli coinvolti: otto feriti. Chiusa la carreggiata verso Palermo

Nove persone ferite di cui una in gravi condizioni e traffico in tilt lungo l’autostrada A19 Palermo-Catania. Maxi incidente all’interno della galleria Cameccia 2, nel territorio di Trabia. Coinvolti quindici veicoli. La carreggiata in direzione Palermo è stata chiusa all’altezza del chilometro 22, con inevitabili ripercussioni sulla viabilità.

Una persona è stata trasportata in elisoccorso in gravi condizioni. Dalle 11 circa, alcune squadre dei Vigili del fuoco sono state impegnate per estrarre alcune persone dai veicoli e messo in sicurezza gli stessi. L'autostrada è chiusa nella tratta Termini Imerese - Trabia direzione Palermo, in attesa della rimozione dei mezzi coinvolti.

Per consentire la gestione della circolazione, gli automobilisti sono costretti a uscire allo svincolo di Termini Imerese e a rientrare in autostrada a Trabia. Nessuna limitazione invece sulla carreggiata opposta, in direzione Catania, che resta regolarmente percorribile.

La dinamica dell’impatto è ancora al vaglio delle forze dell’ordine. Secondo le prime informazioni, il sinistro si sarebbe verificato nelle prime ore della mattina, all’interno della galleria, provocando forti rallentamenti e lunghe code.