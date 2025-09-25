Ex Pip, in arrivo l’assunzione degli ultimi 440 lavoratori del bacino di Emergenza Palermo

«Firmeranno i contratti tra domani e domenica gli ultimi 440 lavoratori del bacino Emergenza Palermo, che saranno assunti in Sas. Finalmente si pone fine a una lunghissima stagione di precariato e di lavoro nero. Grazie al governo Schifani si restituisce dignità a una forza lavoro diventata ormai indispensabile per la pubblica amministrazione. Adesso chiedo lo stesso impegno per portare a 36 ore il loro impegno settimanale, al fine di garantire una condizione di serenità a tante famiglie».

Lo ha detto Vincenzo Figuccia, deputato questore della Lega all’Ars, annunciando la firma dei contratti di assunzione nella società partecipata Sas da parte degli ultimi 440 lavoratori ex Pip.