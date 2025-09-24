Palermo, vigilessa presa a calci e pugni negli uffici del giudice di pace

Una vigilessa è stata aggredita oggi negli uffici del giudice di Pace in via Cavour a Palermo. Un uomo avrebbe colpito la donna con pugni e calci. La vigilessa è stata soccorsa dai sanitari del 118 e portata all’ospedale Civico di Palermo. Sono in corso le indagini.

"Condanniamo con fermezza il vile e ingiustificato atto di violenza perpetrato oggi nei confronti di una vigilessa durante il suo servizio negli uffici del Giudice di Pace. A nome dell'intera Amministrazione e di tutto il personale della polizia municipale, esprimiamo la massima solidarietà e vicinanza alla vigilessa ferita, augurandole una pronta guarigione.

Confidiamo nel lavoro delle forze dell’ordine affinché il responsabile di questo gesto vile venga individuato rapidamente e chiamato a rispondere delle proprie azioni". Così il sindaco Roberto Lagalla e il comandante della polizia municipale Angelo Colucciello.