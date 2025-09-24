Palermo, due arresti per spaccio: un minorenne allo Zen e un pregiudicato di 37 anni ai cantieri navali

Operazioni antidroga dei carabinieri a Palermo. Un diciassettenne e un uomo di 37 anni, entrambi già noti alle forze dell’ordine, sono stati arrestati con l’accusa di detenzione e spaccio di stupefacenti.

Il primo intervento è scattato in via Alberto Braglia, dove i militari della stazione San Filippo Neri hanno sorpreso il minore mentre consegnava un involucro argentato ad alcuni coetanei, riusciti a dileguarsi. Fermato, il ragazzo aveva nascosto negli slip 240 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita. Poco distante i carabinieri hanno recuperato tre dosi di cocaina occultate in un contenitore magnetico fissato a una porta metallica. Su disposizione della Procura per i minorenni, il giovane è stato condotto al Malaspina.

In via Marabitti, nella zona dei Cantieri navali, una pattuglia ha sorpreso il trentasettenne, già agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, mentre spacciava dal balcone della propria abitazione. I militari lo hanno visto cedere due involucri a un cliente, subito fermato e trovato in possesso di cocaina. Per l’acquirente è scattata la segnalazione alla Prefettura come assuntore, mentre per lo spacciatore è arrivata la conferma degli arresti domiciliari da parte del Gip.