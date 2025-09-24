Palermo, droga nascosta in due pietre finte allo Sperone: arrestato con cocaina, hashish e crack

Blitz della polizia nello Sperone: arrestato un uomo di 51 anni, trovato in possesso di cocaina, hashish e crack già confezionati in dosi. Gli agenti del commissariato Brancaccio hanno messo a segno il colpo dopo un’attività di osservazione nelle piazze di spaccio del quartiere, da tempo sotto stretta sorveglianza.

A insospettire i poliziotti è stato il via vai di persone non residenti nella zona, che uscivano da uno stabile con atteggiamento sospetto. Fermati a distanza di sicurezza, sono stati trovati con piccole quantità di droga appena acquistata. A quel punto gli agenti hanno fatto irruzione nell’area condominiale, dove un uomo ha tentato invano di fuggire, venendo subito bloccato.

L'uomo nascondeva due finte pietre con all’interno dosi di stupefacenti, oltre a una busta di hashish occultata nelle parti intime. Complessivamente sono state sequestrate 41 dosi di hashish, 24 di crack e 10 di cocaina, oltre a due cellulari utilizzati per l’attività di spaccio.