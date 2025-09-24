Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Palermo, dissesto statico in un condominio di via Oreto: evacuate 3 famiglie

I vigili del fuoco interdicono anche un'attività commerciale al piano terra. La protezione civile si sta occupando della sistemazione temporanea delle 10 persone che hanno dovuto lasciare casa

Vigili del fuoco in azione a Palermo. Da questo pomeriggio, alcune squadre sono impegnate per un dissesto statico a una palazzina di 5 piani, in via Oreto. Il personale, insieme a un tecnico comunale, hanno valutato una possibile evoluzione del dissesto.

Per questo motivo, in via precauzionale, si è proceduto all’evacuazione di 3 nuclei familiari e l’interdizione dell’attività commerciale sita a piano terra. La protezione civile si sta occupando della sistemazione temporanea delle 10 persone evacuate.

