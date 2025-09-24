Palermo, dissesto statico in un condominio di via Oreto: evacuate 3 famiglie

Vigili del fuoco in azione a Palermo. Da questo pomeriggio, alcune squadre sono impegnate per un dissesto statico a una palazzina di 5 piani, in via Oreto. Il personale, insieme a un tecnico comunale, hanno valutato una possibile evoluzione del dissesto.

Per questo motivo, in via precauzionale, si è proceduto all’evacuazione di 3 nuclei familiari e l’interdizione dell’attività commerciale sita a piano terra. La protezione civile si sta occupando della sistemazione temporanea delle 10 persone evacuate.