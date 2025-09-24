Morte Onorato, la famiglia si oppone all’archiviazione: «Troppi punti oscuri»

La fascetta che stringe il collo da dietro, lo sportello posteriore destro dell’auto trovato semiaperto accanto al cadavere, la cintura di sicurezza allacciata, il prelievo al bancomat e perfino l’acquisto di un dolce poco prima di morire. Sono alcuni dei punti che i familiari di Angelo Onorato ritengono incompatibili con l’ipotesi del suicidio e che saranno al centro dell’opposizione alla richiesta di archiviazione presentata dalla Procura e depositata il 26 agosto.

La moglie, l’ex eurodeputato Francesca Donato, insieme ai figli Salvatore e Carolina, assistiti dall’avvocato Vincenzo Lo Re, hanno 30 giorni di tempo per depositare la loro memoria: secondo la difesa, nel fascicolo d’indagine ci sarebbero una serie di elementi che meritano ulteriori approfondimenti. Il corpo di Onorato, 54 anni, venne trovato il 25 maggio dell’anno scorso al posto guida della sua Range Rover, posteggiata nella corsia laterale di viale Regione Siciliana, con una fascetta di plastica al collo e una macchia di sangue sulla camicia.