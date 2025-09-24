Guasto all’acquedotto Scillato, lavori in corso ma diversi comuni resteranno senz’acqua

Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Acquedotto Scillato

Rubinetti a secco in diversi comuni della provincia di Palermo. Un guasto nella condotta dell’acquedotto Nuovo Scillato, all’altezza di Cerda, ha costretto Amap a interrompere l’erogazione idrica. I disservizi, che si protrarranno almeno fino a domani (25 settembre) riguardano i comuni di Casteldaccia, Santa Flavia, Bagheria, Ficarazzi e Villabate, il distretto Bandita-Favara-Galletti di Palermo, le utenze del Canale di Scillato comprese tra la botola 34 e la botola 81 e la zona industriale di Termini Imerese.

Coinvolta anche la frazione Portella di Mare di Misilmeri, seppure non in gestione Amap. L’azienda spiega che, a causa dell’attuale crisi idrica, non sarà possibile compensare la perdita con fonti alternative, al momento non disponibili. I tecnici stanno lavorando per svuotare la tubazione e aprire una pista di accesso all’area, così da poter intervenire in sicurezza.

Aggiornamenti sulla ripresa delle forniture saranno resi noti sul sito di Amap (www.amapspa.it), al numero 091.279111 o al numero verde 800-915333 (solo da rete fissa).

