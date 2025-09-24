Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home Cronaca Geraci Siculo, ritrovato dal soccorso alpino l’uomo di 63 anni disperso nella notte

Geraci Siculo, ritrovato dal soccorso alpino l’uomo di 63 anni disperso nella notte

di

Ritrovato a Geraci Siculo, in provincia di Palermo, l’uomo di 63 anni scomparso nella serata di ieri (23 settembre). Il servizio regionale del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico è stato allertato alle 4 di questa mattina dalla compagnia dei carabinieri di Petralia Sottana, per la ricerca di un uomo, scomparso da una abitazione rurale dalle 21 circa di martedì.

In pochi minuti sono arrivati i tecnici del soccorso alpino della squadra Petralia Sottana, che hanno immediatamente iniziato ad effettuare battute di ricerca nell’area intorno all’abitazione rurale, ritrovando, dopo circa un’ora, l’uomo scomparso a circa 200 metri dall’abitazione, all’interno di fitta vegetazione e in area molto impervia.

L’uomo è stato recuperato e riportato verso la propria abitazione per le successive valutazioni sanitarie. Le operazioni di ricerca, coordinate dal Soccorso Alpino, si sono svolte con la collaborazione dei carabinieri e dei vigili del fuoco.

Caricamento commenti

Commenta la notizia

Ultime dalle province