Geraci Siculo, ritrovato dal soccorso alpino l’uomo di 63 anni disperso nella notte

Ritrovato a Geraci Siculo, in provincia di Palermo, l’uomo di 63 anni scomparso nella serata di ieri (23 settembre). Il servizio regionale del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico è stato allertato alle 4 di questa mattina dalla compagnia dei carabinieri di Petralia Sottana, per la ricerca di un uomo, scomparso da una abitazione rurale dalle 21 circa di martedì.

In pochi minuti sono arrivati i tecnici del soccorso alpino della squadra Petralia Sottana, che hanno immediatamente iniziato ad effettuare battute di ricerca nell’area intorno all’abitazione rurale, ritrovando, dopo circa un’ora, l’uomo scomparso a circa 200 metri dall’abitazione, all’interno di fitta vegetazione e in area molto impervia.

L’uomo è stato recuperato e riportato verso la propria abitazione per le successive valutazioni sanitarie. Le operazioni di ricerca, coordinate dal Soccorso Alpino, si sono svolte con la collaborazione dei carabinieri e dei vigili del fuoco.