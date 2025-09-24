Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home Cronaca Acqua ancora non potabile all'aeroporto di Palermo, attesi i risultati delle analisi

Acqua ancora non potabile all'aeroporto di Palermo, attesi i risultati delle analisi

La scorsa settimana, durante i controlli di routine, era stata rilevata un’anomalia nei campioni d’acqua. Gesap ha informato l'Amap, che ha effettuato campionamenti

di

PALERMO (ITALPRESS) &#8211; I Soci pubblici di Gesap S.p.A., società di gestione dell&#8217;Aeroporto &#8220;Falcone Borsellino&#8221; di Palermo, hanno deliberato di avviare il processo per la valorizzazione e la cessione della partecipazione (di controllo) della società.L&#8217;assemblea dei soci si è svolta alla presenza di tutti i maggiori azionisti, con una rappresentatività di oltre il 95% del

Sarà necessario ancora un giorno per conoscere i risultati definitivi degli esami sull'acqua distribuita all’aeroporto di Palermo, che al momento non può essere dichiarata potabile. Lo rende noto la Gesap, società di gestione dello scalo siciliano.

La scorsa settimana, sottolinea la nota, Gesap, durante i consueti controlli di routine, ha rilevato un’anomalia nei campioni d’acqua. Immediatamente la società di gestione aeroportuale ha informato Amap e avviato una serie di azioni straordinarie a scopo precauzionale. Oltre alla comunicazione a passeggeri, compagnie aeree e aziende, Gesap ha disposto la pulizia delle vasche di accumulo e dell’intera rete idrica aeroportuale, unitamente a un processo di iperclorazione dell’acqua immessa nella rete interna, al fine di ridurre la carica batterica.

Parallelamente, Amap ha effettuato ulteriori campionamenti presso il punto di consegna esterno all’aeroporto, i cui esiti sono attesi domani. Nonostante i primi e limitati disagi, le attività commerciali sono rimaste regolarmente operative: bar e ristoranti hanno provveduto subito alla sanificazione delle macchine da caffè e utilizzano esclusivamente acqua minerale. Solo alcune categorie di prodotti sono temporaneamente soggette a restrizioni.

Caricamento commenti

Commenta la notizia

Ultime dalle province