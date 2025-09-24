Acqua ancora non potabile all'aeroporto di Palermo, attesi i risultati delle analisi

Sarà necessario ancora un giorno per conoscere i risultati definitivi degli esami sull'acqua distribuita all’aeroporto di Palermo, che al momento non può essere dichiarata potabile. Lo rende noto la Gesap, società di gestione dello scalo siciliano.

La scorsa settimana, sottolinea la nota, Gesap, durante i consueti controlli di routine, ha rilevato un’anomalia nei campioni d’acqua. Immediatamente la società di gestione aeroportuale ha informato Amap e avviato una serie di azioni straordinarie a scopo precauzionale. Oltre alla comunicazione a passeggeri, compagnie aeree e aziende, Gesap ha disposto la pulizia delle vasche di accumulo e dell’intera rete idrica aeroportuale, unitamente a un processo di iperclorazione dell’acqua immessa nella rete interna, al fine di ridurre la carica batterica.

Parallelamente, Amap ha effettuato ulteriori campionamenti presso il punto di consegna esterno all’aeroporto, i cui esiti sono attesi domani. Nonostante i primi e limitati disagi, le attività commerciali sono rimaste regolarmente operative: bar e ristoranti hanno provveduto subito alla sanificazione delle macchine da caffè e utilizzano esclusivamente acqua minerale. Solo alcune categorie di prodotti sono temporaneamente soggette a restrizioni.