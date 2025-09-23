Soldi falsi e carte credito rubate, commerciante denunciato a Palermo

Gli agenti della polizia municipale hanno sequestrato soldi falsi, carte di credito e documenti rubati al titolare di un market in corso Tukory a Palermo. I controlli sono scattati perché il commerciante vendeva bevande alcoliche e superalcoliche in bottiglia oltre le 22. Insieme ai documenti, c’erano anche numerose banconote false. Sono state sequestrate tutte le bottiglie, i soldi e i documenti rubati ed elevate sanzioni per quasi diecimila euro. Il locale è stato chiuso per cinque giorni. Il titolare è stato denunciato.