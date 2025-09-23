Preso col crack, spacciatore arrestato a Palermo

I poliziotti hanno arrestato un palermitano di 19 anni e sequestrato dosi di crack. Secondo la ricostruzione fornita, il giovane, in sella a uno scooter di grossa cilindrata, è stato intercettato da una pattuglia della polizia lungo la via Ottavio d’Aragona. Notati gli agenti, il giovane ha arrestato la marcia e, goffamente, ha cercato senza riuscirci di liberarsi di un carico piegandosi ed armeggiando tra le auto in sosta.

Gli agenti non lo hanno mai perso di vista ed anzi lo hanno raggiunto e sottoposto a perquisizione. Addosso, ben celate tra gli indumenti intimi, aveva occultato dosi di crack e, nel borsello, aveva 200 euro, presunto provento di spaccio.

La perquisizione è stata estesa all’abitazione dove sarebbero state rinvenute altre dosi di crack e materiale per il confezionamento per un peso complessivo di 55 grammi.

Il giovane avrebbe anche cercato di ostacolare la perquisizione domiciliare e per questo motivo, dovrà rispondere anche di resistenza a pubblico ufficiale. Il giovane è stato arrestato e lo stupefacente sequestrato.