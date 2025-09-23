Palermo, svincolo bonificato di giorno e di nuovo sporcato di notte

Sotto il profilo dell'inciviltà Palermo sembra davvero irredimibile. Nel bel mezzo delle operazioni di rimozione dei rifiuti speciali nello svincolo di Brancaccio-Roccella (quello che dall’autostrada porterà al centro commerciale Forum), è bastato un fine settimana di riposo e di cantiere sguarnito perché criminali senza scrupoli andassero a rimpinguare di schifezze quel luogo per il quale sono state fatte campagne di stampa e infine sono stati trovati 500 mila euro affinché la Rap potesse procedere alla bonifica.

Ancora rifiuti speciali, annuncia sconsolato l'assessore al Verde, Pietro Alongi. «Purtroppo dobbiamo registrare questo incivile gesto che arriva a pochi giorni dall'inizio dei lavori per togliere l'amianto presente nell’area che impedisce l’apertura dello svincolo per Brancaccio». L'esponente dell'amministrazione spiega che «si tratta di rifiuti riconducibili alla dismissione di celle frigorifere che vanificano in parte gli sforzi appena intrapresi da questa amministrazione per la sicurezza dei cittadini». Obiettivamente una situazione insopportabile. L'assessore dice che questi «atti di inciviltà e criminalità non saranno più tollerati. Non permetteremo che il lavoro della nostra amministrazione e i fondi pubblici vengano sabotati in questo modo. La risposta sarà immediata. Nel frattempo, abbiamo già sporto denuncia all’autorità giudiziaria di quanto accaduto».