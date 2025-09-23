Palermo, minacce e botte per farsi consegnare 55 mila euro: arrestato dopo 4 anni

I carabinieri della compagnia Piazza Verdi hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Palermo, nei confronti di un palermitano di 35 anni, pregiudicato, già detenuto in carcere, accusato di estorsione aggravata ai danni di un uomo di 34 anni.

L’attività investigativa, condotta dai militari e coordinata dalla Procura di Palermo, è stata eseguita tra il 2021 ed il 2022 ed ha consentito agli inquirenti di acquisire, con servizi di osservazione, controllo e pedinamento e con l’ausilio di attività tecniche di intercettazione, gravi indizi di colpevolezza nei confronti dell’indagato.

Lo stesso nel giugno 2021, avrebbe condotto la vittima in un garage del quartiere Vucciria e, dopo averlo minacciato e colpito ripetutamente con calci, pugni e schiaffi, lo avrebbe costretto a reperire e consegnare 40.000 euro in contanti e un orologio del valore di circa 15.000 euro.