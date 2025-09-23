Palermo, l'autopsia sul corpo di Simona Cinà: «Tasso alcolemico alto nel sangue, ma niente droga»

Aveva un tasso alcolemico alto nel sangue, ma non aveva assunto alcuna droga. Arrivano le prime risposte sull'autopsia eseguita sul corpo di Simona Cinà, la pallavolista annegata in piscina la notte del 2 agosto durante una festa di laurea a Bagheria.

Gli esami tossicologici eseguiti dall’equipe di Medicina legale del Policlinico di Palermo, coordinata dal medico che ha eseguito l’autopsia, Tommaso D’Anna, hanno dato i primi risultati per cercare di capire cosa abbia provocato la morte della ventenne. Il consulente incaricato per l’esame ha eseguito tutti i test da cui è emerso che la ragazza non ha ingerito droghe, neanche quelle sintetiche. Positivo è risultato il test sull'alcol con risultati sopra il limite.

Simona venne trovata sul fondo della piscina intorno alle 4 di notte. Fu uno dei festeggiati a tuffarsi in acqua con un amico per prenderla e portarla fuori dalla piscina. Al loro arrivo i sanitari del 118 trovarono la giovane già morta con gli amici che provavano a rianimarla.