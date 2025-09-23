Palermo, due spacciatori arrestati e sequestro di droga allo Zen

I carabinieri del comando provinciale di Palermo hanno arrestato due persone, un 30enne e un 19 enne, già noti alle forze dell’ordine, accusati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari del nucleo radiomobile transitando in via Spoto, hanno notato l’indagato fermo nei pressi di un muro e alla vista dei Carabinieri, l’uomo ha iniziato a camminare guardandosi costantemente le spalle. Il 30enne è stato sottoposto ad un controllo accurato che, ha permesso ai tutori dell’ordine, di rinvenire all’interno delle tasche dei pantaloni una dose di hashish. La ricerca nelle immediate vicinanze del luogo di stazionamento dell’uomo, ha consentito di trovare in un caverio, ulteriori 36 dosi della medesima sostanza. Il gip ha convalidato l’arresto applicando al palermitano la misura dell’obbligo di dimora nel comune di Palermo.

Nell’ambito di un’altra attività, i carabinieri della Stazione di Falde, durante un servizio di controllo del territorio finalizzato al contrasto del traffico di droga, hanno arrestato in flagranza un diciannovenne, già noto alle forze dell’ordine, accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il presunto pusher, infatti, sarebbe stato notato dai militari - nei pressi di via Montalbo - intento a cedere alcuni involucri a diversi avventori. Immediatamente bloccato, il giovane è stato perquisito e trovato in possesso di oltre 50 dosi tra cocaina e crak, occultate all’interno di un pacchetto di sigarette. L’attività di ricerca dei carabinieri ha inoltre permesso di rinvenire nella disponibilità del ragazzo anche 373 euro, in banconote di piccolo taglio, denaro ritenuto verosimilmente provento della illecita attività di spaccio. Il 19enne è stato arrestato e su disposizione del pm posto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida. Ulteriore attività di controllo del territorio nel quartiere Zen 2, i colleghi della Stazione di San Filippo Neri coadiuvati dal personale del Nucleo Cinofili di Palermo Villagrazia, in via Agesia di Siracusa hanno sequestrato a carico di ignoti, più di 50 dosi tra cocaina e hashish. Il fiuto del pastore tedesco Ron ha portato i militari, a recuperare la cocaina imboscata all’interno di un passamano; l’hashish è stato invece trovato in un box abusivo nascosto all’interno di un contenitore in plastica.