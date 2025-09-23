A Borgo Nuovo i funerali del magazziniere ucciso dal cognato

Saranno celebrati domani mattina (24 settembre) i funerali di Stefano Gaglio, il magazziniere della farmacia Sacro Cuore ucciso dal cognato lo scorso 15 settembre in via Oberdan a Palermo. La messa sarà celebrata nella chiesa di Santa Cristina a Borgo Nuovo. La salma sarà portata domani mattina dalla camera mortuaria nell’abitazione in largo Nasso. Poi da qui sfilerà un corteo fino in chiesa. In vista dell’ultimo saluto, i parenti della vittima lanciano un appello.

«Nella tragedia costata la vita a Stefano, vittima innocente e grande lavoratore, c’è un ulteriore dramma - dicono i familiari - La morte tragica ha lasciato la moglie e le due figlie senza alcun sostentamento. Per questo lanciamo un appello anche all’amministrazione comunale affinché si adoperi per trovare un’occupazione alla moglie rimasta sola e senza alcuna forma di salario. Adesso che non c’è più Stefano chiediamo un gesto concreto di solidarietà».