Omicidio Gaglio, i risultati dell'autopsia: «Ucciso con quattro colpi al torace»

È stato raggiunto da quattro colpi al torace Stefano Gaglio, il magazziniere di 38 anni ucciso una settimana fa davanti alla farmacia Sacro Cuore tra via Oberdan e piazza principe di Camporeale.

Lo ha stabilito l’autopsia eseguita oggi all’istituto di medicina legale del Policlinico di Palermo dal medico legale Manfredi Rubino.

A sparare il cognato Giuseppe Cangemi come si vede nei video ripresi dalle telecamere della zona e come lo stesso ha ammesso. Cangemi si trova in carcere come disposto dal gip Lorenzo

Chiaramonte. L’avvocato Salvino Pantuso, che difende l’indagato, presenterà ricorso al tribunale del Riesame perché ritiene che il regime carcerario non sia compatibile con le condizioni di

salute del proprio assistito.