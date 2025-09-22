Lutto ad Aliminusa per la morte del sindaco Michele Panzarella: «Ha servito la comunità con dedizione, nonostante la malattia»

È morto il sindaco di Aliminusa, Michele Panzarella, all'età di 51 anni: da tempo lottava contro un male incurabile.

La notizia è stata comunicata dal Comune di Aliminusa, sulla pagina Faccebook istituzionale: “Con immensa tristezza, purtroppo, dobbiamo annunciare la prematura scomparsa del nostro sindaco Michele Panzarella – si legge nel post - Emozioni diverse in queste ore pervadono il nostro animo e si tramutano in un sentimento collettivo di dolore, tristezza, incredulità e impotenza”.

“Oggi Aliminusa ha perso uno dei suoi figli migliori, che ha servito, da sindaco, questa comunità con impegno smisurato e costante dedizione, nonostante la malattia, finché le forze glielo hanno permesso – continua il messaggio social - Per Michele Panzarella, infatti, amministrare, non era altro che il modo migliore di servire il suo paese che tanto ha amato e a cui ha donato tutto sé stesso”.

“Ma Michele Panzarella non era solo il Sindaco, prima di tutto è stato un instancabile e serio lavoratore, molto stimato nel suo ambito da colleghi, dipendenti, dirigenti che lo hanno conosciuto e con cui ha collaborato presso il Policlinico di Palermo luogo dove ha lavorato per gran parte della sua vita – si conclude - Il nostro pensiero e la nostra vicinanza vanno in particolar modo alla amatissima moglie Isabella e ai suoi adorati figli Leonardo, Maria Anna, Giovanni e Francesco. Ai suoi genitori Tommasa e Leonardo che dovranno affrontare il dolore più grande che possa esistere, alla sorella Graziella, alla suocera Pina e a tutti i familiari. Tutta la comunità si stringe attorno a voi in un infinito abbraccio di fronte a questa immane perdita”.