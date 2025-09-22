Palermo, l'aggressione al titolare di un bar e a Ferrandelli: Daspo e avvisi orali

La violenta aggressione del luglio scorso a tre uomini per il mancato resto a una cliente in un bar a Palermo è costato divieti di accesso ad aree urbane e avvisi orali nei confronti dei quattro componenti di un nucleo familiare. La violenza, avvenuta a piazza Marina, era stata rivolta nei confronti del titolare dell’esercizio prima e, successivamente, anche nei confronti di altri due uomini giunti in suo soccorso, l'assessore comunale Ferrandelli e suo figlio, testimone dei fatti e intervenuto in difesa degli aggrediti.

Le tre vittime avevano riportato contusioni che li costringevano a riparare in ospedale per le cure del caso. Due tra i responsabili individuati sono maggiorenni, altri due sono minorenni. In ragione di ciò sono stati deferiti, in ordine alle rispettive competenze, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario i maggiorenni ed alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, gli altri. A distanza di poco tempo, il questore ha disposto nei confronti di tutti e 4, altrettanti «Daspo Willy», della durata rispettiva di 3 anni per tre di essi e di 18 mesi per uno dei due minorenni. Disposti anche tre Avvisi Orali nei confronti dei due maggiorenni e di uno dei due minorenni.