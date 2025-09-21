Sciopero generale in Sicilia per Gaza: cortei a Palermo, Catania e Messina

Domani (21 settembre) in Sicilia stop al lavoro e cortei in tre città per esprimere vicinanza al popolo palestinese. Lo sciopero generale, proclamato dai sindacati di base, coinvolgerà soprattutto scuola e trasporti, ma sono previste adesioni anche da altri settori.

A Palermo il ritrovo sarà alle 10 in piazza Verdi, davanti al Teatro Massimo, con bandiere palestinesi e lo slogan «Blocchiamo tutto con la Palestina nel cuore». Cortei anche a Catania, dove Cobas, Usb e Cub sfileranno da piazza Stesicoro attraverso il centro cittadino, dopo il concentramento all’ingresso di Villa Bellini. Manifestazione infine a Messina, con presidio in piazza Cairoli a partire dalle 9.30.

Alla mobilitazione parteciperanno insegnanti, personale universitario, lavoratori dei trasporti ferroviari, portuali e locali, oltre a collettivi studenteschi. Escluso solo il comparto aereo. L’iniziativa si inserisce nel sostegno alla Global Sumud Flotilla, la missione diretta verso Gaza con aiuti umanitari.