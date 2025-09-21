Palermo, controlli a tappeto nelle zone della movida: arrestato un pusher alla Vucciria

Nel fine settimana sono proseguiti a Palermo i controlli sul territorio. in particolare nel centro storico si è svolto un servizio interforze previsto dal piano Alto Impatto, che ha coinvolto polizia di Stato, carabinieri, guardia di finanza e polizia municipale. Le pattuglie hanno presidiato le principali aree della movida e le vie più frequentate, tra cui Vucciria, corso Vittorio Emanuele, via Roma, piazza San Domenico e le strade limitrofe, con l’obiettivo di prevenire spaccio di stupefacenti e altre attività illecite.

Durante uno di questi controlli, la squadra mobile – sezione investigativa Contrasto al crimine diffuso – ha arrestato in flagranza un tunisino di 20 anni, già noto alle forze dell’ordine, sorpreso nel quartiere Vucciria dopo aver ceduto una dose di hashish. Gli agenti lo hanno osservato mentre consegnava un involucro sospetto a un altro individuo. Nelle sue tasche sono stati trovati circa 300 euro in contanti; inoltre, all’interno di un elettrodomestico nel locale dove lavorava, sono state rinvenute altre due dosi di hashish. L’uomo è stato arrestato per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio e la misura precautelare è stata convalidata dall’autorità giudiziaria.