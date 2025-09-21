Palermo, l’ex Motel Agip resta fermo tra degrado e speranza di riaprire

«Ci sentiamo abbandonati da tutti. L’Uditore è orma da anni declassato a periferia, un quartiere di serie B. In una zona dove non si effettuano mai lavori di rifacimento del manto stradale e dei marciapiedi e le erbacce crescono come una giungla urbana speravamo che la ristrutturazione dell’hotel Idea potesse riqualificare l’area». È la denuncia di un gruppo di residenti del quartiere Uditore.

Nel 2023 quando il gruppo Bulgarella annunciò l’acquisizione dell’ex Motel Agip, il quartiere accolse la notizia con ottimismo. L’azienda, specializzata nella riconversione di strutture dismesse in hotel di lusso, ha già dato nuova vita a edifici storici in Sicilia: dalla Tonnara di Bonagia a Palazzo Platamone a Trapani, dai Monasteri Golf Resort a Siracusa a Cala La Luna a Favignana. Il cantiere, in effetti, era partito circa un anno fa.

L’area era stata transennata e l’albergo era stato svuotato di tutti gli arredi. Lo spazio destinato al parcheggio, inoltre, era stato ripulito dall’erba e dai rifiuti che lo circondavano. Poi lo stop. La sospensione dei lavori di riqualificazione è arrivata in seguito alle gravi condizioni di salute di Andrea Bulgarella, patron del gruppo, che lo scorso mese di maggio è deceduto. Da allora, però, il cantiere non è ripartito.