Trabia, arrestati due minorenni per la brutale aggressione a un ambulante del Bangladesh

Nuovi sviluppi sull’aggressione che lo scorso marzo aveva lasciato sgomenta la comunità di Trabia. I carabinieri del nucleo operativo radiomobile di Termini Imerese hanno arrestato altri due componenti della baby gang che a marzo aveva picchiato selvaggiamente e rapinato un ambulante del Bangladesh, affetto da disabilità, nei pressi della stazione ferroviaria.

Si tratta di due minorenni, di 16 e 17 anni, già noti alle forze dell’ordine, per i quali il Gip del Tribunale per i Minorenni di Palermo ha disposto la misura cautelare nel carcere Malaspina. Entrambi devono rispondere di rapina pluriaggravata e lesioni personali aggravate in concorso.

L’inchiesta, coordinata dalla Procura per i Minorenni, aveva già portato nei mesi scorsi all’arresto di un diciannovenne di Bagheria, posto ai domiciliari con il braccialetto elettronico. Decisive per l’individuazione dei responsabili sono state le immagini delle telecamere di videosorveglianza e le testimonianze raccolte subito dopo il pestaggio. La vittima, colpita con calci e pugni al volto, aveva riportato la frattura del setto nasale e la perdita di un dente, oltre al furto del telefonino poi restituito grazie a una colletta organizzata dagli stessi catabinieri.